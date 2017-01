Jegere vil stoppe salg av statens skoger

–Vi er halvveis i arronderingssalget i Statskog. I utgangspunktet skulle det bare være snakk om salg av småteiger, men det viser seg at det er et reelt nedsalg av myr, hei og vann som pågår. Dette er selve det norske arvesølvet det er snakk om, sier kommunikasjonssjef Espen Farstad i Jeger- og fiskerforbundet til NTB.

Han mener allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv settes på spill.

–Grunneier har en suveren rett til å avgjøre hvem som kan jakte og fiske på eiendommen. Unntaket er statens grunn, der alle har tilgang. Når offentlige eiendommer selges til private har vi ikke lenger denne garantien. Solgt er solgt, sier Farstad.

Ber om stans

Arbeiderpartiet og SV vil stoppe det såkalte arronderingssalget i Statskog. Men forslaget fra de to partiene ventes å falle når Stortinget senere tirsdag behandler skogmeldingen, som regjeringen la fram i fjor høst.

–I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelige for alle. Her er jakt og fiske en folkeaktivitet, og ikke en riksmannssport forbeholdt de få, sier Arbeiderpartiets Knut Storberget.

Han viser til at det allerede er solgt 187 eiendommer på til sammen 400.000 dekar, noe som i størrelse tilsvarer hele Oslo kommune. I høst lå det ute eiendommer på 73.000 dekar til salgs, og et tilsvarende areal ventes å bli lagt ut for salg i vår.

–Småpenger

Det var den rødgrønne regjeringen som i sin tid satte i gang salget av Statskogs eiendommer, men nå mener SV og Ap at grensen for hva som bør selges, er nådd. Jeger- og fiskerforbundet er av samme mening.

–For staten er dette småpenger, så vi mener det må være av ideologiske grunner stortingsflertallet går inn for dette nedsalget, sier Farstad, som peker på at salget allerede har fått uheldige konsekvenser.

–I Gol kjøpte en privat forretningsmann opp en av få større, offentlige skogeiendommer som jeger- og fiskerforeningen lokalt hadde brukt til opplæringsjakt og fiskekultivering i mange år, sier Farstad.